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رسمياً .. ساديو ماني يعود إلى تدريبات ليفربول

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. ساديو ماني يعود إلى تدريبات ليفربول



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عن عودة لاعبه السنغالي ساديو ماني للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد بعد غياب دام حوالي أسبوعين.

ونشر ليفربول صور على مواقع الإنترنت لمشاركة ساديو ماني في تدريبات ليفربول مساء اليوم الثلاثاء بعد تعافيه بشكل رسمي من فيروس كورونا.

وكان ليفربول قد أعلن منذ حوالي 10 أيام إصابة السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي بحالة جيدة ومستقرة.

 

وغاب ساديو ماني عن مباراتي ليفربول الأخيرتين ضد آرسنال وأستون فيلا، اللاتي شهدتا سقوط الريدز تحديداً في اللقاء الأخير أمام الفيلانس بنتيجة كبيرة 7-2.

وأصبح ساديو ماني متاحاً الآن وحسب حالته الصحية للمشاركة مع ليفربول في المباراة القادمة ضد إيفرتون يوم السبت القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

#ليفربول #ساديو ماني #كورونا

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