أنباء سارة بشأن حالة كرسيتانو رونالدو في العزل

وكالات / سما /

أكدت ماريا ريتا جيسموندو، أخصائية الفيروسات في أحد مستشفيات ميلانو، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بحالة صحية جيدة، وذلك في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة السويد غدًا الأربعاء في دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد في بيانه، أن اللاعب خضع للحجر الصحي وأن حالته مستقرة، ولم تظهر عليه أي أعراض، وهو حاليًا في عزل بموجب البروتوكول الطبي.

وقالت ماريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديللو سبورت": "قد يحتاج إلى 10 أيام إجازة قبل العودة مرة أخرى، بالنسبة للحالة البدنية والعمر، يقع رونالدو ضمن سلسلة (95%) من أولئك الذين لن تظهر عليهم أعراض كورونا".

وأضافت: "رونالدو مثل جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين، لن تظهر عليه أعراض قوية وسيتعافى سريعًا، وفي حالة ظهور أي أعراض ستكون عبارة عن حمى خفيفة، وسيكون بحاجة إلى بضعة أيام للراحة".