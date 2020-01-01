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تصرف فردي غير مسؤول

الجهاد الاسلامي تعرب عن أسفها ورفضها للحادث الذي وقع في مسجد بخانيونس وتتعهد بمحاسبة المتورطين

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تعرب عن أسفها ورفضها للحادث الذي وقع في مسجد بخانيونس وتتعهد بمحاسبة المتورطين



غزة / سما /

اعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن اسفها حول الحدث المؤسف الذي وقع شرق محافظة خانيونس فجر اليوم الاربعاء.

وقالت  الجهاد الإسلامي في بيان لها  ان الحركة تعبر عن أسفها ورفضها الشديدين للحادث الذي وقع فجر اليوم في مسجد الأنصار شرق محافظة خانيونس.

وتابعت في بيانها :" وإذ تعرب الحركة عن اعتذارها وأسفها للمصلين في المسجد وأهالي الحي ولعموم الرأي العام، فإنها تؤكد أن ما حدث هو تصرف فردي غير مسؤول، وأن الحدث برمته قيد المتابعة والمعالجة داخل الأطر الحركية والتنظيمية ومع الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه.

واضافت الحركة :" ستقوم الحركة في محافظة خانيونس بمتابعة الأمر وعمل كل ما يلزم احقاقا للحق وارضاءً لأهلنا.

واكدت الحركة في ختام بيانها  :" إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سنبقى دوماً كما عهدنا أبناء شعبنا صمام أمان للسلم الأهلي والمجتمعي، وسنحمي طهارة السلاح الذي يحمله مجاهدونا لمقاومة العدو والرد على جرائمه وعدوانه.

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