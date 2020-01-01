  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تخاطب مؤسسات دولية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تخاطب مؤسسات دولية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس



رام الله / سما /

خاطبت وزيرة الصحة مي الكيلة، منظمات دولية وإنسانية، للتدخل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام ليوم الـ80 على التوالي.

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي، في رسائل متطابقة للمنظمات الدولية، إن "هناك أباً فلسطينياً يموت جوعاً وهو مكبل على سرير بمستشفى إسرائيلي، حيث ترفض دولة الاحتلال الإفراج عنه، رغم تدهور حالته الصحية".

وأكدت أن صمت دول العالم على ما يجري في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي للأسير الأخرس يشجع إسرائيل على المضي في تنكرها لأبسط معاني الإنسانية.

وأضافت أن الأسير الأخرس يعاني من آلام حادة في جسده، وإغماءات متكررة، وصعوبة في الحديث، ولا يستطيع المشي، وفقد من وزنه أكثر من 25 كغم.

وأكدت وزيرة الصحة متابعة القيادة والحكومة للوضع الصحي للأسير الأخرس، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

الأسير الأخرس (49 عاماً) من جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (80) على التوالي، ويحتجزه الاحتلال في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة.

اعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام، رفضاً لاعتقاله، وبعد نحو أسبوع قررت مخابرات الاحتلال تحويله إلى الاعتقال الإداري وأصدرت بحقه أمراً مدته أربعة شهور، وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال عدة مرات كانت أولى محطات اعتقاله في معتقل "حوارة" ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر" ثم نُقل بعد تدهور وضعه الصحي إلى سجن "عيادة الرملة"، وأخيراً ومنذ بداية شهر أيلول نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي وما يزال محتجزا فيها حتى اليوم.

#وزيرة الصحة #ماهر الأخرس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

شاهد: بتروا ساعديه وفقأوا عينية.. جريمة بشعة ضحيتها طفل تهز الأردن

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 3 الثالثة

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قنوات mbc إم بي سي

ملخص نتيجة مباراة الجزائر والمكسيك الودية اليوم

قرقاش لسفير فلسطين في باريس: تعودنا على قلة الوفاء..!

"رسائل كلينتون".. أطنان "الذهب" تكشف أسباب الإطاحة بالقذافي

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تعرب عن أسفها ورفضها للحادث الذي وقع في مسجد بخانيونس وتتعهد بمحاسبة المتورطين

صيدم: الحوار الوطني لم يتناول تشكيل قائمة مشتركة تجمع فتح و حماس لخوض الانتخابات

بعد ضغوطات إسرائيلية.. الأونروا: “سنفحص ادعاءات التحريض في كتبنا الدراسية”

الصحة في غزة: تسجيل 110 اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 95 حالة

860x484

غزة: مسلحون يختطفون 3 مواطنين من داخل أحد المساجد والداخلية تعقب