2255 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل واكتشاف فيروس وبائي جديد

القدس المحتلة / سما /

قال بيان أصدرته وزارة الصحة الإسرائيلية هذا الصباح ان عدد الإصابات الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة يشير الى تراجع طفيف متواصل منذ عدة أيام وهو ما يبعث على الامل برفع القيود المفروضة على الحياة العامة بصورة تدريجية في الأسابيع القادمة.

واظهر تقرير الامن القومي الاسرائيلي المختص بكورونا ان اسرائيل لا تزال من بين اعلى دول العالم في عدد الوفيات اليومية مقارنة بعدد السكان

ويفيد البيان بأن عدد الإصابات الجديدة التي تم رصدها خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في إسرائيل قد بلغت 2255 إصابة وذلك من أصل 44369 فحص جديد للكشف عن هذه الإصابات، وهو ما يشكل نحو 5%، وهو تراجع نسبي كبير مقارنة مع الأسبوع المنصرم حين كانت هذه النسبة تتخطى الـ 10%.

أما اجمالي عدد الإصابات في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء ولغاية اليوم فقد بلغ 297,274 بينما تعافى منهم 247,202 مصابا. ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 48,015 حالة، منها 808 إصابة توصف بالخطيرة، بل هناك 240 مصابا يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعية.

أما عدد حالات الوفاة جراء الفيروس الفتاك في إسرائيل، فقد بلغ لغاية اليوم 2055 حالة.

من جهتها اعلنت وزارة الزراعة في اسرائيل عن انه قد تم اكتشاف فيروس جديد من أنفلونزا الطيور في حظيرة دواجن في الخضيرة .

واغلقت وزارة الزراعة مزرعة الدواجن وفرضت قيودًا على مزارع الدواجن في المنطقة.

والسلالة التي تم تشخيصها حسب بيان الوزارة هي H5N8 وهو نوع من فيروس انفلونزا الطيور الذي يصيب الطيور البرية وطيور المزارع ودواجن الفناء ، ولم يتم حتى الآن معرفة أي إصابة بين البشر من هذا النوع.

وعلى الرغم من ذلك فقد اجازت وزارة الزراعة الاستمرار في استهلاك الدواجن والبيض.