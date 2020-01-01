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مستوطنون يدمرون خطوط الكهرباء في جالود جنوب نابلس

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يدمرون خطوط الكهرباء في جالود جنوب نابلس



نابلس / سما /

دمر مستوطنون متطرفون عددا من اعمدة الكهرباء الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في المنطقة الشرقية من قرية جالود جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربيه ان عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية يايش كودش قاموا فجر اليوم باستخدام مناشير كهربائية بنشر عدد من اعمدة الكهرباء، وحرق ثلاثة اعمدة اخرى ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء واسعة من القرية، وتحديدا في المنطقة الشرقية من قرية جالود.
واضاف دغلس ان المستوطنين باتوا يستهدفون تدمير وحرق ممتلكات المواطنين بشكل واسع وملحوظ خاصة مع انطلاق موسم قطف الزيتون، وان قوات الاحتلال لا تحرك ساكنا وكأن الامور باتت امرا واقعا وان اعتداءات المستوطنين في كافة مناطق شمال الضفة الغربيه باتت تشهد تصعيدا كبيرا .

#مستوطنون #نابلس

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