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صيدم: الحوار الوطني لم يتناول تشكيل قائمة مشتركة تجمع فتح و حماس لخوض الانتخابات

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: الحوار الوطني لم يتناول تشكيل قائمة مشتركة تجمع فتح و حماس لخوض الانتخابات



رام الله / سما /

 أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، أن جولات الحوار الوطني لم تتناول تشكيل قائمة مشتركة تجمع حركتي "فتح" و"حماس" لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال صيدم في اجتماع لقيادات من حركة "فتح"، إن هذا الأمر لم يناقش بعد، وإن جولات الحوار الوطني واللقاءات المختلفة لم تتطرق إطلاقاً إلى قوائم بأسماء المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، نافياً صحة ما يتم تداوله من قوائم، مشددا على أن حركة فتح وبتوجيهات الرئيس محمود عباس مصرة على المصالحة باعتبارها الأمر الطبيعي الذي يجب أن يكون، وأن الانقسام هو النشاز الذي يجب الخلاص منه.

وعبر صيدم عن أمله بأن يساهم الجميع في دعم التوجه نحو الانتخابات وتجنب تعطيلها دعماً لحالة الوفاق التي تسود الساحة الفلسطينية، داعياً الجميع إلى استثمار الأجواء الإيجابية القائمة وتوخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الإشاعات.

#فتح #حماس #انتخابات

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