فلسطين.. رحلتان جديدتان لتأمين سفر الطلبة والمواطنين إلى إسطنبول والقاهرة

عمان / سما

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، عن تسيير رحلتين جديدتين لتأمين سفر المواطنين والطلبة إلى القاهرة وإسطنبول.

وبينت الخارجية أن الرحلة الأولى عبر الملكية الأردنية إلى القاهرة ستكون في يوم 20 أكتوبر 2020، مخصصة لاستكمال عملية تأمين سفر الطلبة القدامى والجدد الدارسين في الجامعات المصرية.

ودعت الطلبة الذين لم يحجزوا تذاكرهم للسفر للالتحاق بدراستهم، إلى البدء بشراء التذاكر على متن هذه الرحلة، علما أن ذلك سيكون متاحاَ بدءا من اليوم.

ولفتت إلى أن الرحلة الثانية إلى إسطنبول ستكون بتاريخ 20 أكتوبر 2020 مخصصة لسفر الأعداد الباقية من الطلبة والمواطنين الذين سجلوا لدى الوزارة للسفر الى تركيا.