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الإمارات.. نحو 20 ألف دولار لخليجية تلقت رسائل جنسية من طليقها

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات.. نحو 20 ألف دولار لخليجية تلقت رسائل جنسية من طليقها



وكالات

قضت محكمة إماراتية، بـ70 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) تعويضا ماديا وأدبيا لامرأة خليجية تعرضت للسب بألفاظ تحمل عبارات جنسية من طليقها الخليجي.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المدعى عليه "حرض طليقته على تحسين المعصية، وأرسل لها رسائل نصية عبر هاتفها، يحضها على ممارسة الحب معه".

وكانت محكمة الجزاء في الشارقة قد قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين عن التهمتين الموجهتين إليه.

فيما قضت المحكمة المدنية المختصة في الشارقة بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى محكمة رأس الخيمة، التي نظرت في القضية وقضت بـ70 ألف درهم تعويضا للمدعية (نحو 20 ألف دولار).

المصدر: الإمارات اليوم

#الامارات #رسائل جنسية #تعويض

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