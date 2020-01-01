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الخارجية الفلسطينية تتبرأ من تصريحات سفيرنا في باريس ضد الامارات والبحرين

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تتبرأ من تصريحات سفيرنا في باريس ضد الامارات والبحرين



باريس / وكالات /

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن التصريحات الأخيرة التي ادعت مجلة "لوبوان" الفرنسية، انها تعود لسفير فلسطين لدى فرنسا (سلمان الهرفي)، لا تنسجم أبدا مع الموقف الرسمي الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان صحفي يوم الأربعاء، إن هذه التصريحات لا تعبر أكثر من كونها تصريحات شخصية للسفير، وستعمل الوزارة على مراجعته بشأنها للتأكد منها، وتحديد الطريقة الانسب لمعالجتها في حال ثبوتها.

وقالت وكالة "وفا" الرسمية، أنه منذ قررت دولة الإمارات ومملكة البحرين التطبيع مع  إسرائيل، كانت تعليمات الرئيس محمود عباس واضحة، فإلى جانب تبيان الموقف الفلسطيني الرسمي من خطوة التطبيع ورفضها كونها تتناقض مع قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، ورفض السماح لأية جهة بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني، أكد سيادته ضرورة احترام الأشخاص والرموز لتلك الدول وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، ورفض الإساءة لدولنا العربية الشقيقة.

وكان الوزير الإماراتي أنور قرقاش استنكر بششدة تصريحات الهرفي.

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