خانيونس: بيان صادر عن عائلة الرقب حول عملية اختطاف أبنائها أثناء صلاة الفجر

غزة / سما /

دانت عائلة الرقب في قطاع غزة ما قالت انه اختطاف اثنين من ابناء العائلة فجر اليوم الاربعاء من داخل احد المساجد في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ,

وقالت العائلة في بيان لها :" تدين عائلة الرقب في الوطن والشتات بأشد عبارات الشجب والاستنكار عملية اختطاف اثنين من أبنائها فجر اليوم الأربعاء الموافق: 14/10/2020 من داخل مسجد الأنصار بمدينة بني سهيلا أثناء أدائهم صلاة الفجر من قبل مجموعة مارقة عن القانون والصف الوطني مدججة بالسلاح وتحت صدى الأعيرة النارية وفي تجاهل واضح للقانون.

وتابعت العائلة في بيانها :" قامت هذه المجموعة الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني باقتحام مسجد الأنصار وترويع المصلين وإفساد صلاة الفجر كما يفعل المحتل الصهيوني الغادر واختطاف اثنين من أبناء عائلة الرقب بالإضافة لمواطن آخر من عائلة أخرى.

واضافت :" نحذر ونحمل الخاطفين المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائنا، وهم معروفون لدينا وسنحاسبهم وسنلاحقهم أمام القانون والعرف.

كما طالبت عائلة الرقب وزارة الداخلية والأمن الوطني بالعمل الفوري على محاسبة هذه الفئة "المارقة التي اعتدت بشكل واضح على حرمة بيوت الله وانتهكت القانون" .