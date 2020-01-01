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حتى لو أصيب 1000 جندي بكورونا .. كوخافي يرفض إلغاء مناورة عسكرية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حتى لو أصيب 1000 جندي بكورونا .. كوخافي يرفض إلغاء مناورة عسكرية



القدس المحتلة / سما /

رفض أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مقترحات تتعلق بتأجيل أكبر مناورة عسكرية تحاكي حربا واسعة على الجبهة الشمالية، بسبب أزمة كورونا.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن كوخافي قرر إجراء المناورة الأكثر أهمية خلال العام الجاري والتي ستجري على الحدود الشمالية، وذلك رغم تقليص التدريبات والمناورات بسبب أزمة كورونا.

ووفقا للصحيفة، فإن كوخافي أبلغ كبار الضباط الذين سيشاركون في المناورة، بأنها ستجري حتى لو كان الثمن إصابة 1000 جندي بالفيروس، وأنه لا يوجد أي خيار آخر.

وأوضح كوخافي، لكبار الضباط أنه سيتم اختصار المناورة من أسبوع إلى 3 أيام، وسيشارك فيها الجنود النظاميون من أكثر لواء ووحدة.

وقال كوخافي "أنا على دراية بالمخاطر، لكن علينا أن نتذكر أنه لا أحد سيبلغنا بموعد اندلاع الحرب، علينا التأكد من أن آلة الجيش الإسرائيلي تعمل، وأن هناك جهوزية كبيرة، وسيتم بذل كل جهد لتقليل عدد الإصابات بكورونا، ولكن سيتم إجراء المناورة".

وأضاف "حقيقة وجود كورونا لا يمكن أن تشل الجيش الإسرائيلي، لقد ألغينا بالفعل التدريبات، ولكن علينا تدريب القوات وتحسينها، المسؤولية تقع على عاتقي، أنا أتفهم المخاطر، ولكن لا يمكن المساس بكفاءة الجيش الإسرائيلي".

#كوخافي #اسرائيل #حرب #مناورة عسكرية #فيروس كورونا

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