أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، خاصة قاطفي ثمار الزيتون.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- اشتية: الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف الأرض والشجر والبشر
- المستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويعتدون على أشجاره وعلى قاطفيه
- لأول مرة.. الأردن يكسر حاجز الـ2000 إصابة بكورونا في يوم واحد و18 حالة وفاة
- الصفدي: القضية المركزية الأولى لا تزال وستبقى القضية الفلسطينية واستمرار الصراع خطر على المنطقة برمتها
- جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تخشى على حياة ماهر الأخرس لخطورة وضعه الصحي
- 4 حالات وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا و613 حالة تعاف
- "الأونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار في ظل "كورونا"
- لجنة أممية تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين منذ العام 1967
- غانم: توجه لشراء المباني الحكومية بدلا من استئجارها لترشيد الصرف
- 14 وفاة و1424 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
* "الأيام":
- إصابة مزارعين في حرب المستوطنين على الزيتون وتسييج عشرات الدونمات للاستيطان شرق بيت لحم
- "كورونا": 4 وفيات ورصد 516 إصابة جديدة وانخفاض جديد في أعداد الإصابات النشطة
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
- الأسير الأخرس يدخل مرحلة صحية حرجة وتصاعد المطالبة بإطلاق سراحه لإنقاذ حياته
- اكتشاف 8 إصابات "كورونا" مجهولة المصدر في مخيم البريج
- الأردن يسجل أعلى حصيلة: 18 وفاة و2054 إصابة
- اشتية: الحكومة تحترم المعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين
- "السلام الآن": تواطؤ جمعية "إلعاد" الاستيطانية و"الصندوق القومي اليهودي" لإخلاء عائلة سمرين
- غزة: جرافات الاحتلال تجرف وتخرب أراضي ومزروعات شرق خان يونس
- لبنان وإسرائيل تبدآن اليوم محادثات حول الحدود البحرية بوساطة أميركية
* "القدس":
- مستوطنون يصيبون ثلاثة مزارعين ويسرقون ثمار زيتونهم ويعززون بؤرة لهم
- 4 وفيات و516 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
- عشرات الأسرى باشروا إضرابا عن الطعام.. واعتصامات واسعة
- لافتة عنصرية تحذر من "دخول العرب" طريقًا يؤدي الى مستوطنة "يتسهار"
- "الأونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار
- اشتية: الاحتلال ينتهك حقوق الانسان الفلسطيني ويستهدف الأرض والشجر والبشر
- لجنة أممية تقدم 17 طلبًا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين
- بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اليوم