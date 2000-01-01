رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، خاصة قاطفي ثمار الزيتون.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- اشتية: الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف الأرض والشجر والبشر

- المستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويعتدون على أشجاره وعلى قاطفيه

- لأول مرة.. الأردن يكسر حاجز الـ2000 إصابة بكورونا في يوم واحد و18 حالة وفاة

- الصفدي: القضية المركزية الأولى لا تزال وستبقى القضية الفلسطينية واستمرار الصراع خطر على المنطقة برمتها

- جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تخشى على حياة ماهر الأخرس لخطورة وضعه الصحي

- 4 حالات وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا و613 حالة تعاف

- "الأونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار في ظل "كورونا"

- لجنة أممية تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين منذ العام 1967

- غانم: توجه لشراء المباني الحكومية بدلا من استئجارها لترشيد الصرف

- 14 وفاة و1424 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

* "الأيام":

- إصابة مزارعين في حرب المستوطنين على الزيتون وتسييج عشرات الدونمات للاستيطان شرق بيت لحم

- "كورونا": 4 وفيات ورصد 516 إصابة جديدة وانخفاض جديد في أعداد الإصابات النشطة

- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

- الأسير الأخرس يدخل مرحلة صحية حرجة وتصاعد المطالبة بإطلاق سراحه لإنقاذ حياته

- اكتشاف 8 إصابات "كورونا" مجهولة المصدر في مخيم البريج

- الأردن يسجل أعلى حصيلة: 18 وفاة و2054 إصابة

- اشتية: الحكومة تحترم المعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين

- "السلام الآن": تواطؤ جمعية "إلعاد" الاستيطانية و"الصندوق القومي اليهودي" لإخلاء عائلة سمرين

- غزة: جرافات الاحتلال تجرف وتخرب أراضي ومزروعات شرق خان يونس

- لبنان وإسرائيل تبدآن اليوم محادثات حول الحدود البحرية بوساطة أميركية

* "القدس":

- مستوطنون يصيبون ثلاثة مزارعين ويسرقون ثمار زيتونهم ويعززون بؤرة لهم

- 4 وفيات و516 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

- عشرات الأسرى باشروا إضرابا عن الطعام.. واعتصامات واسعة

- لافتة عنصرية تحذر من "دخول العرب" طريقًا يؤدي الى مستوطنة "يتسهار"

- "الأونروا" تحذر من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار

- اشتية: الاحتلال ينتهك حقوق الانسان الفلسطيني ويستهدف الأرض والشجر والبشر

- لجنة أممية تقدم 17 طلبًا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين

- بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اليوم