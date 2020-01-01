الصحة الإسرائيلية: ما زلنا بعيدين عن هدفنا بشأن كورونا

القدس المحتلة / سما /

قال يؤاف كيش نائب وزير الصحة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الاتجاه الجيد بالنسبة لعدد المصابين بفيروس كورونا ما زال مستمرا، لكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف الذي أردناه.

وأضاف في تصريحات لإذاعة كان العبرية، إن التغيير الهام خلال فترة الإغلاق مقارنة بالسابق هو عدم الحديث عن مواعيد الخروج منه، والتركيز على النتائج والتوجه الجديد للاستمرار في ذلك.

وبلغ العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال هذا الصباح إلى 297274، والوفيات إلى 2055، في حين أن الحالات النشطة بلغت 48015، منهم 818 بحالة خطيرة، و240 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي.