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إصابات كورونا تتجاوز 38 مليونا حول العالم

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 05:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا تتجاوز 38 مليونا حول العالم



وكالات

تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم 38 مليون حالة، يوم الثلاثاء، وفقا لأحدث الإحصائيات.  

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، فإن إجمالي الإصابات العالمية وصل إلى "38.041.143" مع ما مجموعه مليون و84 ألفا و888 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.



وسجلت الولايات المتحدة 7850829 حالة إصابة و215775 حالة وفاة، وكلاهما الأعلى في جميع أنحاء العالم.


واحتلت الهند المرتبة الثانية على مستوى العالم بـ7175880 حالة، وسجلت البرازيل ثالث أكبر حصيلة من حيث عدد الحالات في العالم بـ5103408 حالة وثاني أكبر عدد من الوفيات بـ150689 حالة.

ووفقا للإحصاء، فإن إجمالي عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأولى مجتمعة يمثل أكثر من نصف عدد الحالات العالمية.

وتشمل الدول التي سجلت أكثر من 820 ألف حالة إصابة أيضا روسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك، في حين تشمل الدول الأخرى التي سجلت أكثر من 36 ألف حالة وفاة الهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا، وفقا لجونز هوبكنز.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس/آذار الماضي، تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد-19" جائحة، ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ حول العالم على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح يقي من الوباء المتفشي.

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