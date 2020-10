أوباما يحث الديمقراطيين على التصويت بكثافة لبايدن

نشر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي لا زال يحظى بشعبية كبيرة لدى الديمقراطيين تسجيلات مصورة، حث فيها على التصويت لمرشح الحزب للرئاسة جو بايدن.

وفي تسجيلات مخصصة لولايات تعد مفصلية في الاستحقاق الذي يخوضه نائبه السابق، دعا أوباما الناخبين لرص الصفوف استعدادا لانتخابات يعقد مسارها فيروس كورونا واللجوء المتزايد للتصويت عبر البريد.

وقال أوباما في التسجيلات إن "أمورا كثيرة جدا على المحك في هذه الانتخابات".

وأضاف: التاريخ يبين لنا أن الطريق الأسهل لكي تضمن اقتراعك مع أصدقائك هو بوضع مخطط لذلك.. وبالنسبة للتصويت هذا العام، وضع المخطط لم يكن يوما أكثر أهمية مما هو عليه الآن".

والفيديوهات موجهة إلى 24 ولاية، بما فيها ويسكونسن وبنسلفانيا وأوهايو وفلوريدا التي ستشهد معارك انتخابية حامية الوطيس.

ويغلب على الرسائل التي وجهها أوباما، الطابع العملي على الإيديولوجي، وقد حدد فيها خيارات التصويت وأحال المناصرين إلى موقع التصويت الإلكتروني التابع للحزب الديمقراطي "I WILL VOTE".

ويشير اختيار أوباما لأداء هذه المهمة إلى أن الحزب الديمقراطي يدرك أنه على الرغم من التقدم الكبير لبايدن في الاستطلاعات، يمكن أن يقلب الإقبال الضعيف على التصويت النتائج المرجوة.

ولا يزال أوباما قوة مؤثرة في الانتخابات الأمريكية، وقد حذت زوجته ميشيل التي تتمتع بدورها بقاعدة مناصرين كبيرة حذوه في تأييد بايدن، خصوصا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

