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مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق علي تمديد قيود الاغلاق حتي الأحد

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق علي تمديد قيود الاغلاق حتي الأحد



وكالات

وافق مجلس الوزراء بشأن كورونا الليلة الماضية (الثلاثاء) على تمديد قيود الإغلاق حتى منتصف ليلة الأحد ، بعد جلسة استماع مطولة. وسزف يناقش مجلس الوزراء يوم الخميس افتتاح المشاريع صغيرة دون استقبال حشود، ورياض الأطفال والتحصيل الذاتي من المطاعم.

في اجتماع مجلس الوزراء ، قدم الخبراء وجهاز عرض كورونا ، البروفيسور روني جامزو ، بيانات مرضية تبلغ حوالي 3000 مريض تم التحقق منهم يوميًا. كما تم عرض مناقشة خطة الخروج.

وعرض رئيس مجلس الأمن القومي ، مئير بن شبات ، الأهداف والمبادئ الرئيسية لتخطيط مراحل الخروج من الحجر الصحي .

وبعدها عرضت رئيسة خدمات الصحة العامة ، الدكتورة شارون إلروي ، مخطط وزارة الصحة للخروج التدريجي.

قال الخبراء إن قرار تخفيف الإغلاق والسماح بفتح تدريجي سيتطلب انخفاضًا كبيرًا في معدلات الاعتلال المستمرة. وأشاروا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من الوقت.

#مجلس الوزراء الاسرائيلي #فيروس كورونا #الحجر الصحي

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