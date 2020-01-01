مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق علي تمديد قيود الاغلاق حتي الأحد

وكالات

وافق مجلس الوزراء بشأن كورونا الليلة الماضية (الثلاثاء) على تمديد قيود الإغلاق حتى منتصف ليلة الأحد ، بعد جلسة استماع مطولة. وسزف يناقش مجلس الوزراء يوم الخميس افتتاح المشاريع صغيرة دون استقبال حشود، ورياض الأطفال والتحصيل الذاتي من المطاعم.

في اجتماع مجلس الوزراء ، قدم الخبراء وجهاز عرض كورونا ، البروفيسور روني جامزو ، بيانات مرضية تبلغ حوالي 3000 مريض تم التحقق منهم يوميًا. كما تم عرض مناقشة خطة الخروج.

وعرض رئيس مجلس الأمن القومي ، مئير بن شبات ، الأهداف والمبادئ الرئيسية لتخطيط مراحل الخروج من الحجر الصحي .

وبعدها عرضت رئيسة خدمات الصحة العامة ، الدكتورة شارون إلروي ، مخطط وزارة الصحة للخروج التدريجي.

قال الخبراء إن قرار تخفيف الإغلاق والسماح بفتح تدريجي سيتطلب انخفاضًا كبيرًا في معدلات الاعتلال المستمرة. وأشاروا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من الوقت.