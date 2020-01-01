  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنك الدولي يوافق على 12 مليار دولار لدعم البلدان النامية ضد كورونا

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 03:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الدولي يوافق على 12 مليار دولار لدعم البلدان النامية ضد كورونا



وكالات

قال البنك الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، إن "مجلسه التنفيذي وافق على تمويل جديد بقيمة 12 مليار دولار لدعم الدول النامية لتمويل شراء وتوزيع لقاحات واختبارات وعلاجات كوفيد-19 لمواطنيها".

كان تم الإعلان عن خطة التمويل في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.


ويعتبر الـ 12 مليار دولار جزء من 160 مليار دولار هي إجمالي الموارد التي تعهد بنك التنمية متعدد الأطراف بتقديمها للدول النامية، حتى يونيو/حزيران من عام 2021 لمساعدتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.


وأضاف البنك الدولي، أن "برنامج التمويل سيشمل الدعم الفني للبلدان المتلقية حتى تتمكن من الاستعداد لنشر اللقاحات على نطاق واسع".

وأكد البنك الدولي، أنه "سيتم إعلام شركات الأدوية بأنه سيكون هناك طلب قوي وتمويل وافر للقاحات فيروس كورونا المستجد في البلدان النامية".

كان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أكد يوم الاثنين، بأنه يمكن وصف الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا، بـ"الركود الاقتصادي".

وقال مالباس:

"أخشى القول بأننا سنشاهد فترة كساد اقتصادي، والسؤال هو إلى متى ستستمر: في الثلاثينيات (1930) استمرت 10 سنوات أو أكثر في بعض البلدان، وآمل أن تكون أقصر هذه المرة، بسبب تصرفات الحكومات وبسبب إجراءات القطاع الخاص".


وشدد رئيس البنك الدولي على أنه "ليس لديه تقدير دقيق لموعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة".

وأوضح أن "الأمر سيستغرق سنوات عديدة خاصة في حالة البلدان النامية"، وفقا لوريترز.

#البنك الدولي #الدول النامية #لقاح كورونا #علاج كورونا #كوفيد-19 #جائحة كورونا #الركود الاقتصادي #بنك التنمية #شركات الأدوية #ديفيد مالباس #كساد اقتصادي #رويترز

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

شاهد: بتروا ساعديه وفقأوا عينية.. جريمة بشعة ضحيتها طفل تهز الأردن

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 3 الثالثة

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قنوات mbc إم بي سي

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد أن الوباء لازال يتفشى

بيبي

دان هرئيل للمحكمة: نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة وأصر على “الغواصة السابعة”

داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر

محمد اشتية

اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

نصر الله

مسؤول استخباراتي إسرائيلي: إيران ليست تهديدا وجوديا علينا.. و "نصر الله"لم يعد كما كان!