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الملك عبدالله الثاني يتابع تفاصيل إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على "فتى الزرقاء"

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 03:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله الثاني يتابع تفاصيل إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على "فتى الزرقاء"



وكالات

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الامن العام – قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة بشعة في محافظة الزرقاء، بحق فتى.

وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.

وكانت مجموعة من الأشخاص اعتدت على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعدي يديه وفقأوا عينيه.

وكان جلالة الملك وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء.

وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء عليه والذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين.

#الملك عبدالله الثاني #محافظة الزرقاء #جريمة بشعة

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