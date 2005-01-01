ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم

وكالات / سما /

حقق منتخب الأرجنتين، فوزا ثمينا، من مضيفه منتخب بوليفيا، بنتيجة هدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، على ملعب "هيرناندو سيليس"، في العاصمة لاباز، والذي يقع على ارتفاع 3640 مترا فوق سطح البحر، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

حسم التعادل الإيجابى، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول من اللقاء، تقدم المنتخب البوليفى، بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو، فى الدقيقة 24، من ضربة رأسية، سكنت على يمين حارس الأرجنتين.

ولكن نجح لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب التانجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما اصطدمت بقدمه تسديدة مدافع بوليفيا، لتتحول إلى الشباك.

وفى الشوط الثانى، نجح خواكين كوريا، مهاجم لاتسيو الإيطالي، فى تسجيل هدف الفوز لمنتخب الأرجنتين، فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ونجح منتخب راقصى التانجو، فى تحقيق أول فوز على بوليفيا فى ملعبها منذ عام 2005، بنتيجة 2 – 1 أيضا، كما حقق النجم ليونيل ميسي، أول فوز له فى معقل بوليفيا، خلال مشواره مع منتخب الأرجنتين.



وتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 6 نقاط، بينما بقى منتخب بوليفيا، بدون رصيد من النقاط.