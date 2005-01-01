  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم



وكالات / سما /

حقق منتخب الأرجنتين، فوزا ثمينا، من مضيفه منتخب بوليفيا، بنتيجة  هدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، على ملعب "هيرناندو سيليس"، في العاصمة لاباز، والذي يقع على ارتفاع 3640 مترا فوق سطح البحر، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

حسم التعادل الإيجابى، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول من اللقاء، تقدم المنتخب البوليفى، بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو، فى الدقيقة 24، من ضربة رأسية، سكنت على يمين حارس الأرجنتين.

ولكن نجح لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب التانجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما اصطدمت بقدمه تسديدة مدافع بوليفيا، لتتحول إلى الشباك.

وفى الشوط الثانى، نجح خواكين كوريا، مهاجم لاتسيو الإيطالي، فى تسجيل هدف الفوز لمنتخب الأرجنتين، فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ونجح منتخب راقصى التانجو، فى تحقيق أول فوز على بوليفيا فى ملعبها منذ عام 2005، بنتيجة 2 – 1 أيضا، كما حقق النجم ليونيل ميسي، أول فوز له فى معقل بوليفيا، خلال مشواره مع منتخب الأرجنتين. 

وتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 6 نقاط، بينما بقى منتخب بوليفيا، بدون رصيد من النقاط.  

#الارجنتين #بوليفيا #ميسي #ليونيل ميسي #هيرناندو سيليس #الرياضة #تصفيات كأس العالم #تصفيات كأس العالم 2022 #تصفيات أمريكا الجنوبية #مونديال 2022 #مباراة الارجنتين وبوليفيا #ملخص مباراة الارجنتين وبوليفيا #كأس العالم #الأرجنتين #المنتخب الارجنتيني #مارتينيز

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

شاهد: بتروا ساعديه وفقأوا عينية.. جريمة بشعة ضحيتها طفل تهز الأردن

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 3 الثالثة

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قنوات mbc إم بي سي

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد أن الوباء لازال يتفشى

بيبي

دان هرئيل للمحكمة: نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة وأصر على “الغواصة السابعة”

داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر

محمد اشتية

اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

نصر الله

مسؤول استخباراتي إسرائيلي: إيران ليست تهديدا وجوديا علينا.. و "نصر الله"لم يعد كما كان!