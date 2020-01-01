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مرشحة ترامب للمحكمة العليا ترفض الخلط بين إيمانها والقضاء

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحة ترامب للمحكمة العليا ترفض الخلط بين إيمانها والقضاء



وكالات

قالت إيمي كوني باريت القاضية التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، إنها ستفصل معتقداتها الدينية الشخصية عن أي أحكام قضائية ستصدرها.

ورفضت باريت الإجابة على الأسئلة حول الإجهاض على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه سيكون من غير المناسب أن يوضح المرشح مسبقا كيف سيبت في القضايا المعروضة على المحكمة.


وقالت: "لا يمكنني التعبير عن آرائي في القضايا أو أن التزم مسبقا بنتيجة معينة"، وأكدت أن قرارها بأن يكون لها عائلة كبيرة متعددة الأعراق، وأن تجعل الإيمان جزءا أساسيا من حياتها هو خيار خاص.

وأضافت: "أنا ملتزمة بسيادة القانون".

وأحجمت إيمى كوني باريت عن التعليق على حقوق المثليين، وبعد الإلحاح عليها لبيان الكيفية التي ستكون عليها أحكامها حول حقوق المثليين، رفضت إعطاء إجابة واضحة وتجنبت الأسئلة المتعلقة بزواج المثليين، وتعهدت بعدم التمييز في الأحكام.

وقالت: "لم أفرق قط على أساس التفضيل الجنسي"، مشيرة إلى التمييز العنصري، ووصفتهما بـ"البغيضين".

وبدأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، في وقت سابق الثلاثاء توجيه الأسئلة إلى باريت في عملية من المقرر أن تستمر يومين.

ومن المقرر أن يستمر توجيه الأسئلة لمدة يومين، حيث سيتاح لكل عضو في مجلس الشيوخ وقت طويل لاستجواب القاضية، بدءا بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية.

ومن المفترض أن تحل باريت محل روث بادر غينسبيرغ التي توفيت الشهر الماضي بعد معركة مع السرطان.

#ايمي باريت #الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #معتقدات دينية #أحكام قضائية #الاجهاض #ليندسي غراهام

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