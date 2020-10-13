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قرقاش لسفير فلسطين في باريس: تعودنا على قلة الوفاء..!

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش لسفير فلسطين في باريس: تعودنا على قلة الوفاء..!



ابو ظبي/سما/

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حديث السفير الفلسطيني لدى باريس سلمان الهرفي بالجاحد للإمارات، مضيفا: "تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان".

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "لم يفاجئني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا".

وكان الهرفي، استنكر تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ووصف اتفاقات السلام في مقابلة مع إذاعة "مونتي كارلو الدولية" أمس الاثنين "بالتطبيع المجاني"، سائلا: "هل كانت المبادرة العربية مجرد مناورة أم كانت تهدف إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي؟".

وأكد الهرفي أن إعلان اتفاقات التطبيع هو جزء من صفقة القرن، وقال: "هذه تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذه الدول التي أرسلها مكتوبة عبر وزير خارجيته مايك بومبيو، حيث أن السياسة الأمريكية وقحة بما يكفي لإحراج هذه الدول".

وقال إن جاريد كوشنر مساعد ترامب، يريد جمع الدعم لنجاح الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية ولا يخدم السلام، معتبرا أن الإمارات والبحرين يساعدان ترامب ضمن صفقة القرن التي دمرت حل الدولتين ونسفت مفاهيم السلام في الشرق الأوسط التي اتفق العالم عليها على مدى 50 عاما.

وختم قائلا: "كأن إخوتنا يقفون في صف إسرائيل والولايات المتحدة بمعاداة الفلسطينيين والعرب".

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