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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف



رام الله /سما/

جرى اليوم الثلاثاء، اتصال هاتفي، بين مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.

ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن الاتصال، جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني، حيث تم التطرق إلى قضايا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين فتح وحماس في سياق الجهود الروسية المبذولة؛ لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما تم البحث في آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال إطلاق مفاوضات مباشرة على أساس القرارات الدولية المعروفة، وبدعم محتمل من اللجنة الرباعية للوساطة الدولية.

#حسين الشيخ #حركة فتح #ميخائيل بوغدانوف #المصالحة الفلسطينية #روسيا #حماس

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