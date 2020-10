واشنطن.. مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مهرب مخدرات مكسيكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن مكافأة قدرها مليون دولار مقابل أي معلومات عن مهرب المخدرات المكسيكي خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز.

وكتب بومبيو في "تويتر": "تعرض وزارة الخارجية ما يصل إلى مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة مهرب المخدرات المكسيكي المتهم خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز".

.@StateDept is offering up to $1 million for information leading to the arrest and/or conviction of indicted Mexican drug trafficker Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez. We continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and to combat transnational crime in Mexico.