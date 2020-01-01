الداخلية المصرية تعلن تفاصيل ضربة جديدة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء

القاهرة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الثلاثاء، مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكاز القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت، أنه تم التعامل القوري مع تلك المعلومات، حيث أسفرت النتائج عن رصد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات.

وأضافت: تم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما، والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلي، و2 حزام ناسف، وطبنجة ماركة ستار، و4 خزينة، وكمية من الطلقات النارية وجهاز لاسلكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.