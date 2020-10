"أبل" تعلن رسميا عن جهاز آيفون 12... صور

كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G"

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

الهاتف أيضًا أنحف وأصغر من "آيفون 11"، مما يعني أن عشاق منتجات "أبل" الذين يطلبون هواتف أصغر يحصلون أخيرًا على ما يريدون.

Which color is your favorite? #AppleEvent pic.twitter.com/qtl0IIWo4L