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"أبل" تعلن رسميا عن جهاز آيفون 12... صور

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تعلن رسميا عن جهاز آيفون 12... صور



وكالات

كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G"

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

الهاتف أيضًا أنحف وأصغر من "آيفون 11"، مما يعني أن عشاق منتجات "أبل" الذين يطلبون هواتف أصغر يحصلون أخيرًا على ما يريدون.

يشبه تصميم الأداة بسبب الحواف المسطحة آيفون 4 و 5، وكذلك الجيل الحالي من آيباد.

سيكون قطر الجهاز آيفون 12 6.1 بوصة.
سيكون شبيه بسابقه (آيفون 11) من حيث عدد الكميرات ودقتها على أشكاله الثلاثة "ميني" و"برو" و"برو ماكس".

أعلنت "آبل" أيضًا عن ميزة "Smart HDR 3" الجديدة التي تتيح لك التصوير عكس الضوء. بالإضافة لتحسين الوضع الليلي.

وأعلنت شركة "Verizon"، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل الجيل الخامس "5G" لأول مرة في جهاز آيفون الجديد.

#شركة آبل #آيفون 12 #الجيل الخامس

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