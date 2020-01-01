الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة و1424 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة /سما/

توفي 14 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,424 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 50,778، بعد تعافي 243,395 (2,528 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 296,215.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:22 من مساء الثلاثاء، بلغ 30,689 فحصا، ليصل معدل الإصابة إلى 4.6%، علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 3,112 إصابة، في حين بلغ غدد الفحوصات 47,301.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,040 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن حصيلة الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت نحو 24 حالة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 802، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بمواقع 16 حالة منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 254 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,464 مريضا، بينهم 264 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 44,633 مصابا العلاج المنزلي، و4,681 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

تخفيفات مطروحة

وعلى صلة، انخفض عدد البلدات "الحمراء" وفقا لمخطط "إشارة مرورية" (رمزور) إلى 29 سلطة محلية تضم بلدتين عربيتين ومدينة مختلطة، فيما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة التعليم الإسرائيلية أن 94% من روضات الأطفال في إسرائيل لم تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإغلاق المشدد الذي تفرضه لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، جلسة للتباحث في معطيات عدد الإصابات ومناقشة برنامج الخروج من الإغلاق وفقا للمراحل والمقاييس.

ورجحت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن يصادق "كابينيت كورونا" على تمديد فترة الإغلاق المشدد حتى يوم الإثنين المقبل، على أن يتم النظر يوم الخميس، بالتخفيفات المطروحة.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يصر على الشروع بالتخفيفات بدءًا من يوم الجمعة المقبل، فيما يفضل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الانتظار حتى يوم الإثنين.

وأبرز التسهيلات المطروحة على الطاولة، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة، قبيل انطلاق جلسة "كابينيت كورونا"، تشمل السماح للمصالح التجارية الصغيرة بالعمل دون استقبال الزبائن، والسماح بخدمة الإرساليات للمطاعم، وفتح المؤسسات التعليميات للطفولة المبكرة.