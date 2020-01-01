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مشاهدة مباراة الجزائر والمكسيك الودية اليوم بث مباشر

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزائر والمكسيك الودية اليوم بث مباشر



الجزائر / سما

مشاهدة مباراة منتخب الجزائر والمكسيك الودية بث مباشر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 التي تجري على ملعب الأخير؛ في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات القادمة قريبا.

مباراة الجزائر والمكسيك مباشر تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الجزائرية والمغرب وتونس، فيما التاسعة لدى القاهرة، والعاشرة في فلسطين والسعودية وقطر.

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وتبث مباراة المنتخب الجزائرية الودية ضد منافسه المكسيكي على قناة تلفزيون الجزائر بصوت المعلق زكريا مستوي والشارقة الرياضية التي لم تفصح بعد عن هوية معلق اللقاء عبر شاشتها.

وتعتبر هذه الموقعة الأولى تاريخيا التي تجمع المنتخبين المكسيكي والجزائري، إذ أنها تأتي في أسبوع التوقف الدولي، خلال أزمة صحية عالمية يمنع فيها حضور الجماهير إلى المدرجات.

ويستعد منتخب الجزائر بعد مباراة المكسيك إلى مواجهة زيمبابوي ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم أفريقيا ومونديال قطر المقبل، قبل اللعب أمام زامبيا وبوتسوانا في المرحلة الثانية للمجموعات.

ووصف مدرب المكسيك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، لقاء منتخبه ضد الجزائر الذي سيديره حكما من هولندا بأنه صعب جدا، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي أصبح يمتلكها.

يشار إلى أن مباراة الجزائر والمكسيك مباشر جاءت في يوم كروي، إذ لعب المنتخب المغربي ضد نظيره الكونغو، فيماتونس أمام نيجيريا، والسينغال مع موريتانيا، اليابان وساحل العاج.

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