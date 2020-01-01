الضابطة الجمركية تطلق حملة بعنوان "في الكمامة السلامة" للوقاية من فيروس كورونا

رام الله /سما/

أطلق جهاز الضابطة الجمركية حملة بعنوان" في الكمامة السلامة " للوقاية من فيروس كورونا في محافظة بيت لحم اليوم الثلاثاء شملت عدداً من المؤسسات الحكومية والمدارس .

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتعليمات قائد الجهاز اللواء/إياد بركات المستمرة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد_19" من خلال التركيز على الجانب التوعوي الذي يوضح لأبناء شعبنا الفلسطيني مدى خطورة استمرار تفشيه وكيفية الوقاية منه، من خلال التباعد الجيد وارتداء الكمامة والنظافة العامة، وابتدأت الحملة بقيام ضباط العلاقات العامة بالجهاز بتنفيذ هذه الحملة التوعوية والإرشادية للوقاية من فيروس كورونا من خلال الجولة التي إشتملت العديد من المؤسسات الحكومية والاعلامية والخاصة وبعض المدارس، وأيضا لقاء عدد من المواطنين والطلبة الذين يزورونها حيث تم توزيع النشرات التوعوية عليهم والحديث معهم من قبل ضباط الجهاز وتوجيه النصائح لهم وضرورة التزامهم بكافة وسائل السلامة وحثهم على إرتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات والاختلاط؛ وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع وضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية اللازمة .

و لاقت هذه الحملة اعجاب المؤسسات والطلبة الذين قدموا بدورهم شكرهم وتقديرهم للضابطة الجمركية للإجراءات التي اتخذتها في الاشهر الماضية والمستمرة حتى الآن في حفظ الأمن الغذائي والاقتصادي، مؤكدين التزامهم بهذه الاجراءات والتعليمات والتي من شانها الحفاظ على سلامتهم .

واكدت الضابطة الجمركية انها ماضيه في هذه الحملة لتشمل اكبر عدد من المؤسسات والشركات والمحال التجاريه واكبر عدد ممكن من المواطنين حرصاً على سلامة الجميع والتزامهم الدائم بكافة الاجراءات الوقائية.