  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17



الخليل / سما /

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص ال‘جراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتم زيارة ومتابعة 270 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 249 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان أربع منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، ووجهت التنبيه الشديد لـ 17 منشأة غير ملتزمة

#الخليل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

بيبي

دان هرئيل للمحكمة: نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة وأصر على “الغواصة السابعة”

داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر

محمد اشتية

اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

نصر الله

مسؤول استخباراتي إسرائيلي: إيران ليست تهديدا وجوديا علينا.. و "نصر الله"لم يعد كما كان!

بايدن

واشنطن بوست: ماذا تعني انتخابات أمريكا للشرق الأوسط؟ للشعوب لا شيء ..وللأنظمة قصة أخرى!