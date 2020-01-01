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النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع



غزة / سما /

قالت النيابة العامة بغزة، إنها فتحت تحقيقاً بـ 464 قضية، على مستوى محافظات القطاع.

ومن بين القضايا، 16 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما فتحت النيابة العامة التحقيق بـ 59 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و389 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 70 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.
واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
 

#غزة #النيابة العامة

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