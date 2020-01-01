غنيم يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي بفلسطين جيرارد كراوث، تطورات المشاريع الممولة من الاتحاد، والخطط المستقبلية المنوي تنفيذها لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.

وأطلع غنيم ضيفه خلال اللقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على أبرز المستجدات المتعلقة باستئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تساهم في تنمية المحافظة وتخليصها من أضرار تدفق المياه العادمة.

كما تطرق إلى جملة من القضايا أبرزها برنامج التحلية المركزية وتطورات تنفيذ جميع مكوناته، إلى جانب الخطوات الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج إصلاح قطاع المياه، وتأسيس شركة المياه الوطنية، وإقامة مرافق المياه الإقليمية في الضفة وغزة، والاستناد إليها مستقبلا في تحسين الخدمات على جميع المستويات.

وأكد غنيم أنه سيتم العمل وفق خطة متكاملة من أجل تأسيس بيئة سليمة قادرة على بناء هذه المرافق، وأسس تضمن عملها بطريقة مستدامة.

كما بحث اللقاء تطورات العمل لمشروع تقليل الفاقد في قطاع غزة، إضافة إلى المراحل النهائية لمشروع إنجاز محطة معالجة طوباس-تياسير.

وأكد غنيم أهمية المضي قدما في في دعم مشاريع مياه جديدة تساهم في تحسين الخدمة، حيث تضع سلطة المياه ضمن خطتها التطويرية جملة من المشاريع المائية وفق الاحتياجات الملحة، والتي تدعم الهدف الأساسي في تحسين نوعية الخدمة المقدمة، وتوفيرها في كافة التجمعات ولا سيما التجمعات غير المخدومة.

من جانبه، ثمن كراوث دور سلطة المياه في تطوير قطاع المياه على مستوى البنية التحتية والتطوير المؤسسي مؤكداً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع المياه واستعداده للمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة مع الشركاء بما يسهم في تحسين عملية تزويد واستدامة خدمة المياه ، إلى جانب التزامه بالتعهدات السابقة في دعم مشاريع مختلفة جار العمل بها حالياً.