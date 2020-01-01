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الافراج عن الناشط خيري حنون من طولكرم

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن الناشط خيري حنون من طولكرم



رام الله / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم عن الناشط خيري حنون من بلدة عنبتا بعد اعتقال دام 22 يوما.

وكان في استقباله قرب سجن عوفر افراد عائلته وعدد كبير من نشطاء المقاومة الشعبية واهالي من بلدة عنبتا.

وكانت محكمة سالم العسكرية حكمت على خيري حنون 61عام بالسجن مدة شهر وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل.

وتوجه حنون بالتحية، الى كل من تضامن معه خلال فترة اعتقاله من مؤسسات وفعاليات وهيئات وشخصيات مؤكدا ان الاعتقال لن يثنيه عن مواصلة دوره النضالي في الدفاع عن ابناء شعبنا وقضيته العادلة.

وكان حنون تعرض في الأول من الشهر الماضي للاعتداء بالضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال خلال قمع وقفة احتجاجية ضد قرار مصادرة أراضي تابعة لقرى (جبارة والراس وشوفة) جنوب شرق طولكرم، ما تسبب في إصابته برضوض إلى جانب تعرضه لمحاولة خنق من قبل الجنود، حيث جثى أحد الجنود فوق عنقه ما أثار ردود فعل غاضبة محلية وعالمية.

#سلطات الاحتلال #الناشط خيري حنون

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