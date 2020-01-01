مباشر .. نتيجة مباراة المنتخب الأولمبي السعودي ضد ساحل العاج الودية اليوم

الرياض / سما

فرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه على نتيجة مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد ساحل العاج "كوت ديفوار"، في المباراة الودية التي تجري ضمن معسكره في مدينة الدمام.

وإنتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وساحل العاج بالتعادل السلبي، فيما ما زال الشوط الثاني مستمرًا، حيث يحرص مدربا كلا المنتخبين على تجربة جميع اللاعبين؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

يشار إلى أن مباراة المنتخب الأولمبي السعودي الودية اليوم غير منقولة على أي من القنوات السعودية الثمانية، فيما يتوقع أن يتم تصوير الملخص والأهداف؛ تمهيدا لعرضها.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه بموقع تويتر، صورًا من مباراة المنتخب الأولمبي أمام كوتيفوار التي تقام دون حضور جماهيري؛ تجهيزا لأولمبياد طوكيو 2021 ميلادي.

نتيجة مباراة المنتخب السعودي اليوم بث مباشر اضغط هنا





وضمنت تشكيلة منتخب السعودية الأولمبي في مباراة اليوم، محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، حسان التمبكي، عبد الباسط هندي، عبدالله حسون، علي الحسن، مختار علي.

كما جاء ضمن التشكيلة الأساسية للأخضر، مختار علي وسامي النجعي قائد المنتخب، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، إلى جانب لاعبي الاحتياط بقيادة المدير الفني سعد الشهري.

وتواجد على دكة بدلاء المنتخب السعودي الأولمبي ضد ساحل العاج، أمين البخاري وزيد البواردي حراس مرمى، فهد الحمد، عون السلولي، حمد اليامي، حسين العيسى، محمد المجحد، ناصر العمران، فواز الطريق، فراس البريكان، عبد الرحمن اليامي.













