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داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر



غزة /سما/

أكدت وزارتا الصحة والداخلية في قطاع غزة، أنه في إطار المسوحات العشوائية المعتادة لفيروس (كورونا) التي تقوم بها وزارة الصحة في كافة مناطق القطاع، تبين وجود ثماني إصابات جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مجهولة المصدر ولم يتم ربطها بحالات سابقة.

وأضاف البيان المشترك: "بهذا الصدد فإن وزارتي الصحة والداخلية تكثفان إجراءات التقصي الوبائي من أجل تحديد مصدر الإصابات، ولذلك ندعو المواطنين في تلك المنطقة إلى تقليل الحركة إلى أضيق نطاق، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بشكل كامل؛ حرصاً على السلامة العامة".

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