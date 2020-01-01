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حقيقة وفاة الفنان محمود الليثي الممثل الكوميدي بفيروس كورونا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة الفنان محمود الليثي الممثل الكوميدي بفيروس كورونا



القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية مصرية، يوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان محمود الليثي الممثل الكوميدي الشاب بمرض فيروس كورونا.

وأكدت المصادر الفنية أن نبأ وفاة محمود الليثي بفيروس كورونا غير دقيقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حالته الصحية صعبة؛ جراء ظهور أعراض المرض الشديدة عليه.

وحسب موقع صحيفة اليوم السابع، فإن الممثل محمود الليثي مصاب بالفيروس منذ نحو عشرة أيام، لافتة إلى أن حالته الصحية استقرت لكن زوجته ووالدته بحالة صعبة.

وكتب الليثي في تغريدة على تويتر : "عندي كورونا بقالي أكثر من 10 أيام وحالتي مستقرة الحمدلله، بس طالب من كل شخص يشوف المنشور يدعي لأمي وزوجتي".

وذكر الليثي أن حالة والدته وزوجته ما زالت غير مستقرة؛ نتيجة معاناتهما من أعراض الفيروس، مستطردا بقوله : "محتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل في وأنا لم أرد عليه".

ويعتبر محمود الليثي أحد أبرز الفنانين الصاعدين على الساحة الفنية في مصر، إذ برز خلال الفترة الماضية من خلال مشاركته في مسلسل مملكة إبليس الدرامي المركب.

يُذكر أنه قبل الممثل محمود الليثي، قد أصيب العديد من الممثلين في مصر والوطن العربي بفيروس كورونا، حيث تماثل غالبيتهم للشفاء، فيما توفى عدد منهم أثناء العلاج.

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