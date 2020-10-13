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زوجة نتنياهو تتحدى الاحتجاجات بسيارة مصفحة تتجاوز قيمتها المليون شيكل

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة نتنياهو تتحدى الاحتجاجات بسيارة مصفحة تتجاوز قيمتها المليون شيكل



وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على سيارة مصفحة، وذلك للمرة الأولى.



وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن السيارة التي تم تصنيعها وفق مواصفات خاصة في طريقها الآن إلى إسرائيل على متن سفينة مع عدد من السيارات المصفحة المخصصة لمسؤولين إسرائيليين آخرين.


وتقدر قيمة سيارة سارة نتنياهو الجديدة بنحو 1.5 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الواحد = 3.38 شيكل)، بحسب "يديعوت".

وقبل عامين توجه مكتب نتنياهو للمحاسب العام بوزارة المالية بطلب الموافقة على شراء سيارة مصفحة لزوجة رئيس الوزراء، انطلاقا من "دواع أمنية". وسبق أن نفت سارة نتنياهو أنها تريد سيارة مصفحة وقالت إنها ليس لديها أي علم بالموضوع.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التطرق لتكلفة السيارة وقال: "الجهات الأمنية هي التي تحدد نوع السيارات ومستوى التصفيح المطلوب".

وهذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها سيارة مصفحة فقط لسارة نتنياهو وفي حالات نادرة كان يتم نقلها بسيارة مصفحة خلال الفترات الحساسة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الوزراء في الحكومة الإسرائيلية (باستثناء وزيري الدفاع والمالية) لا يتحركون بسيارات مصفحة، وفق الصحيفة.

وحتى اللحظة كانت سارة تتحرك بسيارات تابعة لمكتب زوجها بينها "أودي A6" و"سكودا" رياضية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل منذ أكثر من 3 شهور احتجاجات تطالب باستقالة نتنياهو على خلفية اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته فيها في 24 مايو/أيار الماضي.

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