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الأوقاف تُعلن إعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها برفح وخانيونس والوسطى

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تُعلن إعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها برفح وخانيونس والوسطى



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إعادة فتح المساجد التي أغلقتها الأسبوع الماضي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، بسبب عدم التزام المواطنين في بعض المساجد، وظهور حالات إصابة في مساجد أخرى.

وقالت الأوقاف: "إن قرار إعادة فتح هذه المساجد، جاء بعد تعهدات المصلين في المساجد غير الملتزمة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وظهور نتائج الاستقصاء الوبائي في المساجد، التي ظهرت فيها حالات إصابة".

وأكدت الوزارة أنها عازمة على الاستمرار في متابعة التزام كافة المساجد بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء (كورونا)، ولن تتساهل في هذا الأمر مطلقًا، داعيةً المصلين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، من لبس الكمامة والتباعد وإحضار سجادات الصلاة الخاصة، وغيرها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع من تفشي الوباء، منوهةً إلى أن مدى التزام رواد المساجد بالإجراءات الوقائية، هو الضامن للاستمرار في فتح المساجد.
 

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة #فيروس كورونا

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