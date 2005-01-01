سالم وغنام يبحثان تنظيم خطوط النقل ومواقف المركبات في رام الله والبيرة

رام الله /سما/

بحث وزير النقل والمواصلات عاصم سالم مع محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام سبل النهوض بقطاع النقل والمواصلات في المحافظة، وتنظيم خطوط النقل منها وإليها، والتخفيف من الاكتظاظ المروري خاصة في مركز المدينة باعتبارها محطة لكافة الوافدين.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا تمحورت حول الحركة المرورية ومواقف المركبات، مؤكدين أن السلامة العامة وأمن وأمان المواطن هي أولى الأولويات.

واتفق الطرفان على تكثيف الجهود من قبل اللجان الفنية المشتركة لإجراء الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة وتنظيم خطوط النقل، وإيجاد حلول سريعة بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وتيسير حياتهم.

ودعا سالم وغنام جميع المواطنين والسائقين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية العامة خاصة في قطاع النقل العام، حفاظا على صحة وسلامة المجتمع في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.