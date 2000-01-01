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"سامسونغ" تكشف عن أرخص هواتفها بتقنية "الجيل الخامس"

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سامسونغ" تكشف عن أرخص هواتفها بتقنية "الجيل الخامس"



وكالات

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن أرخص هواتفها الذكية التي تعمل بتقنية "الجيل الخامس" الجديدة.

والهاتف هو "غلاكسي إيه 42"، وهو الأحدث في مجموعة "سامسونغ" من هواتف الفئة "إيه" ذات الأسعار المعقولة وأقل المواصفات، ويعد حاليا أرخص هواتف الشركة المزودة بتقنية "الجيل الخامس"، بحسب موقع "ذا فيرج".

ويباع هاتف "غلاكسي إيه 42" بما يقرب 455 دولارا أمريكيا، ما يضعه أقل من هاتف "غلاكسي إيه 51" الذي يعمل بتقنية "الجيل الخامس"، وتم طرحه بسعر 500 دولار في الولايات المتحدة.

ويستخدم هاتف"غلاكسي إيه 42" معالج "سناب دراغون 750 جي"، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من شركة "كوالكوم" في شهر سبتمبر/ أيلول، والذي من المفترض أن يتفوق على معالج "سناب دراغون 730 جي" المتوافر في هواتف مثل "بيكسل 4 إيه"، ولكنه ليس بنفس قوة معالج "سناب دراغون 765 جي" الموجود في هواتف "بيكسل 4 إيه" و"وان بلس نورد".

ويحتوي أرخص هواتف "سامسونغ" بتقنية "الجيل الخامس" على شاشة "أوليد" مقاس 6.6 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، ويتوافر بذاكرة وصول عشوائي سعتها من 4 إلى 8 غيغابايت حسب الطراز، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع بواسطة بطاقة "مايكرو إس دي"،، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، و4 كاميرات في الخلف.

ومن المتوقع أن يطرح هاتف "سامسونغ غلاكسي إيه 42" الجديد في المملكة المتحدة بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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