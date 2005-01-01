الاونروا توضح موقفها من استئناف دوام الطلاب في مدارس غزة الأسبوع المقبل

غزة /سما/

قال فريد ابو عاذرة رئيس برنامج التعليم في "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن "قررت الوزارة بغزة بدء دوام طلاب الاعدادي الاثنين المقبل طبقا للتوصية الصحية فسنبدأ معهم دوام الاعدادي، وسيداوم المعلمون يوم السبت المقبل".

وأضاف أن الخطط الدراسية جاهزة وسيتم تسليم الكتب والبطاقات مع الدوام مباشرة، كما أنه سيتم الأخذ بعوامل السلامة والوقاية وتعليماتها.

وطالب أبو عاذرة، بتوفير كل ما يلزم للتعليم، خصوصا المعلمين الشواغر والاذنة والكتبة.

يشار إلى ان وزارة التربية التعليم أوقفت العملية التدريسية في المدارس قطاع غزة كافة، بسبب تفشي فيروس "كورونا".