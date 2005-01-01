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الطاقة الدولية ترجح ارتفاع سعر برميل النفط فوق 70 دولارا بحلول 2025

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطاقة الدولية ترجح ارتفاع سعر برميل النفط فوق 70 دولارا بحلول 2025



وكالات

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها لأسعار النفط حتى العام 2040، ووضعت عدة سيناريوهات لتطور أسعار النفط خلال الأعوام العشرين القادمة بعد أزمة جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن سعر برميل النفط من الممكن أن يبقى في نطاق 50 دولارا للبرميل خلال السنوات العشرين القادمة.

إلا أن الوكالة رسمت تصورا آخر لأسعار النفط في نفس التقرير، حيث قالت في السيناريو الأساسي إن سعر برميل النفط قد يصعد حتى مستوى 71 دولارا بحلول العام 2025، وإلى 76 دولارا بحلول العام 2030، وحتى 85 دولارا بحلول العام 2040.

وتفترض الوكالة في السيناريو الأساسي أن يتمكن العالم من السيطرة بشكل تدريجي على وباء كورونا في العام 2021، وفي هذا الحالة من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستوياته قبل الأزمة بحلول نهاية العام نفسه.

وإذا لم تتم هزيمة فيروس كورونا في العام 2021 وتأخر الانتعاش الاقتصادي (سيناريو التعافي المتأخر) فإن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 59 دولارا بحلول العام 2025، وإلى 72 دولارا في العام 2040.

وفي سيناريو التنمية المستدامة، حيث تسرع البشرية في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس، فإن سعر البرميل من المتوقع أن يصل إلى 57 دولارا بحلول العام 2025، لكنه سينخفض إلى 53 دولارا بحلول العام 2040.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون مدفوعا بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب في السوق، وتقول الوكالة في تقريرها، إن تحفيز الاستثمار يتطلب زيادة في الأسعار تصل إلى 70 دولارا للبرميل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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