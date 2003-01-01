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أسيران من قلقيلية يدخلان عامهما الـ 17 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسيران من قلقيلية يدخلان عامهما الـ 17 في سجون الاحتلال



قلقيلية /سما/

 دخل الأسيران علي محمد حسان، ومحمد صالح محمد شريم من مدينة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، عامهما الـ17 على التوالي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير حسان (51 عاما)، منذ منتصف شهر أيلول/ المنصرم في زنازين العزل الانفرادي في"مجدو"، وهو محكوم بالسّجن المؤبد وسبع سنوات.

وأضاف أن الأسير حسان معتقل منذ عام 2004، وتعرض لتحقيق قاس وللشبح مدة 33 يوما، وأصبح لديه دسك في الظهر، ويعاني آلاما شديدة، وعلى إثر ذلك أعطي حقنة قبل سنوات في إحدى مستشفيات الاحتلال، ما ضاعف الألم لديه إلى أن فقد القدرة على المشي بشكل طبيعي وأصبح يتحرك بواسطة العكازات، علما أنه متزوج وأب لستة أبناء.

وتابع أن الأسير شريم، دخل عامه الـ 17، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

#اسرى #سجون الاحتلال

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