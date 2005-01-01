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اشتية: علاقة فلسطين وموريتانيا ثابتة وعميقة وقائمة على وحدة الموقف والمصير

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: علاقة فلسطين وموريتانيا ثابتة وعميقة وقائمة على وحدة الموقف والمصير



رام الله /سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن العلاقة بين فلسطين وموريتانيا تبقى ثابتة وعميقة وقائمة على وحدة الموقف والمصير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اشتية مع نظيره الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الثلاثاء، بحثا فيها المستجدات السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على أرض وشعب فلسطين.

وهنأ اشتية ولد بلال على توليه منصبه، وتمنى له ولحكومته التوفيق في خدمة الشعب الموريتاني. كما نقل له تحيات الرئيس محمود عباس إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال رئيس الوزراء: "رغم المسافات تبقى علاقة فلسطين وموريتانيا ثابتة عميقة، قائمة على وحدة الموقف والمصير. وبالوقت الذي أقدمت فيه بعض الحكومات العربية على تغليب المصالح الضيقة على الموقف الاستراتيجي العربي بالتطبيع مع إسرائيل، تؤكد موريتانيا التزامها بمبادرة السلام العربية ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية".

من جانبه، أكد ولد بلال دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعا اشتية وحكومته لزيارة نواكشوط لتعزيز التنسيق المشترك في مختلف القضايا.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #موريتانيا #فلسطين

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