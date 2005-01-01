  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الرحلات بين الإمارات وإسرائيل مؤجلة حتى كانون الثاني

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرحلات بين الإمارات وإسرائيل مؤجلة حتى كانون الثاني



القدس المحتلة /سما/ أ ف ب

 أعلنت مسؤولة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات التي كان المقرر أن تبدأ في تشرين الأول بعد اتفاق تطبيع العلاقات، تأجلت حتى كانون الثاني 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويهدف ربط الامارات وإسرائيل جوا والذي أُعلن عنه بعد توقيع الدولتين على الاتفاق في البيت الأبيض الشهر الماضي، إلى فتح أبواب السياحة وإطلاق مشاريع تجارية مشتركة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس.

لكن إجراءات الإغلاق الجديدة في إسرائيل حيث أعلى معدلات الإصابة للفرد في العالم، علّقت هذه الخطط مما أضعف الآمال في تحقيق مكاسب سريعة.

وقالت نائب رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم لوكالة فرانس برس خلال زيارة لدبي "كان من المفترض أن تكون هناك رحلات جوية مباشرة في تشرين الأول، ثم أغلقت إسرائيل (بسبب الفيروس). الآن عندما أتحدث إلى المسؤولين هنا وهناك، فإننا نتوقع الأول من كانون الثاني".

وتشغل ناحوم أيضا منصب عضو في مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.

وتخطّط شركة "طيران الإمارات" التي تتّخذ من دبي مقرّاً لها، إنتاج وجبات الكوشير المطابقة للديانة اليهودية بالتعاون مع شركة متخصصة، في عملية من المتوقع أن تبدأ في الامارات بحلول كانون الثاني.

وعلى الرغم من التأجيل، قالت المسؤولة الإسرائيلية إن قطاع السياحة سيكون من أوائل القطاعات المستفيدة من اتفاقية التطبيع، حيث يقدّر خبراء الصناعة سفر بين 100 و250 ألف زائر في البداية من كل جانب.

وقالت: إن "الإمارات تعد أكثر اقتصاد تطورا في الشرق الأوسط. الناس متحمسون حقا".

وسيكون التدفق الجديد للسائحين الإسرائيليين بمثابة دعم لدبي التي تتمتع بأكثر اقتصادات المنطقة تنوعا لكنها شهدت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بعد عامين من النمو المتواضع.

وقد اضطرت "طيران الإمارات" إلى تقليص عدد الوظائف وإلغاء آلاف منها.

#الامارات #اسرائيل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

غزّة أمام ساعات حاسمة و إضراب الاسير الأخرس قد يفجّر التهدئة

الأخبار الرئيسية

4

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

ابو مرزوق يوضح خيارات مكان عقد اجتماع الأمناء العامين.. ويقول: لا يوجد أمام السلطة الا خيار واحد!

الحكومة الفلسطينية

الحكومة تعقد قريبا جلسة خاصة لمناقشة رواتب موظفي غزة وتفريغات 2005

الصحة : 4 حالات وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا و613 حالة تعافٍ

شيكات الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية