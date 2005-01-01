HBO تشتري حقوق بث مسلسل إسرائيلي عن حرب أكتوبر 1973

القدس المحتلة /سما/

وقعت عملاق الدراما الأميركية HBO، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان" حصلت بموجبها على حقوق بث مسلسل ساعة الاغلاق "شعات نعيلاه" الذي يخوض في غمار حرب أكتوبر 1973، وذلك بعد أشهر قليلة من شراء آبل تي في للبث التدفقي حقوق بث المسلسل التلفزيوني الإسرائيلي طهران.



ومن المتوقع طرح المسلسل التلفزيوني وهو من انتاج قناة "كان" للمشاهدة عبر القناة الإسرائيلية يوم الاثنين المقبل في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وبعدها ستبث في جميع أنحاء العالم معارك حرب أكتوبر 1973 التي قاتلت فيها 1600 دبابة سورية ضد 200 دبابة إسرائيلية، وسيظهر مسلسل "ساعة الاغلاق" على الشاشة الأيام الصعبة لحرب 1973، في إنتاج ضخم لم يسبق له مثيل في الدراما الإسرائيلية، وانضمت HBO إلى المسلسل في نموذج الإنتاج المشترك، تحت ذراع الإنتاج الإسرائيلي الأصلي.



وسيتم بث المسلسل على خدمة البث HBO Max في جميع أنحاء العالم، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بث الحلقة الأولى في إسرائيل، وتمت إدارة الصفقة من قبل شركة WESTEND FILMS العالمية، المملوكة لشارون هارئيل ومايا أمسالم. الذين يشاركون في إنتاج المسلسل مع مجموعة United King الإسرائيلية بقيادة موشيه إدري وإندمول شين يسرائيل.



وكما حرب أكتوبر 11973، يستوحي مسلسل "طهران" التلفزيوني الإسرائيلي فكرته من التوتر وحالة العداء المستشرية بين إسرائيل وإيران مقدمًا للجمهور قصة عميلة استخبارات إسرائيلية تذهب إلى إيران لاختراق مفاعل نووي.



ويستند نجاح الدراما الاسرائيلي على مسلسل "فوضى" حول عملاء استخبارات إسرائيليين، الذي تناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحقق اختراقًا على صعيد استقطاب الجمهور العالمي من خلال عرضه عبر منصة "نتفليكس".