ترامب يرقص "رقصة كورونا" أمام الناخبين... فيديو

وكالات

نشرت صحيفة "mirror" البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص في أول تجمّع انتخابي له خارج البيت الأبيض منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، معلقة "ترامب يرقص رقصة كورونا".

Did Trump look great tonight or what? His energy is higher than ever ????pic.twitter.com/kMDRXUbUfy — Susan St. James (@SusanStJames3) October 13, 2020

ورقص دونالد ترامب على المسرح أمام الناخبين على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا الرئيس فرِحاً وهو يرقص وسط تشجيع جماهيره وتفاعلهم، بحسب ما ذكرت ىالصحيفة.

يأتي هذا خلال عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية في فلوريدا، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، للمرة الأولى، منذ أن أعلن إصابته بفيروس كورونا، زاعماً أنه قوي، وأعرب عن أمنيته في تقبيل النساء والرجال.

​ويسعى ترامب حالياً إلى تغيير مسار السباق الانتخابي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على المستوى الرسمي وبعض استطلاعات الرأي في الولايات أنه يتراجع في السباق الانتخابي أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.