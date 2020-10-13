  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يرقص "رقصة كورونا" أمام الناخبين... فيديو

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يرقص "رقصة كورونا" أمام الناخبين... فيديو



وكالات

نشرت صحيفة "mirror" البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص في أول تجمّع انتخابي له خارج البيت الأبيض منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، معلقة "ترامب يرقص رقصة كورونا".

ورقص دونالد ترامب على المسرح أمام الناخبين على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا الرئيس فرِحاً وهو يرقص وسط تشجيع جماهيره وتفاعلهم، بحسب ما ذكرت ىالصحيفة.

يأتي هذا خلال عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية في فلوريدا، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، للمرة الأولى، منذ أن أعلن إصابته بفيروس كورونا، زاعماً أنه قوي، وأعرب عن أمنيته في تقبيل النساء والرجال.

​ويسعى ترامب حالياً إلى تغيير مسار السباق الانتخابي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على المستوى الرسمي وبعض استطلاعات الرأي في الولايات أنه يتراجع في السباق الانتخابي أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

#ترامب #فيروس كورونا #الانتخابات الرئاسية الامريكية #البيت الابيض #فلوريدا #صحيفة ميرور #جوبايدن

الأكثر قراءة اليوم

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

غزّة أمام ساعات حاسمة و إضراب الاسير الأخرس قد يفجّر التهدئة

الأخبار الرئيسية

4

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

ابو مرزوق يوضح خيارات مكان عقد اجتماع الأمناء العامين.. ويقول: لا يوجد أمام السلطة الا خيار واحد!

الحكومة الفلسطينية

الحكومة تعقد قريبا جلسة خاصة لمناقشة رواتب موظفي غزة وتفريغات 2005

الصحة : 4 حالات وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا و613 حالة تعافٍ

شيكات الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية