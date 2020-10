ترامب يرقص "رقصة كورونا" أمام الناخبين... فيديو

نشرت صحيفة "mirror" البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص في أول تجمّع انتخابي له خارج البيت الأبيض منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، معلقة "ترامب يرقص رقصة كورونا".

Did Trump look great tonight or what? His energy is higher than ever ????pic.twitter.com/kMDRXUbUfy