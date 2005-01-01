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توكل كرمان في "رسائل كلينتون"

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
توكل كرمان في "رسائل كلينتون"



وكالات

كشف بريد وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الذي رفعت السرية عنه، تفاصيل اتصالات مع الناشطة اليمنية توكل كرمان، صاحبة جائزة نوبل للسلام.


ويسرد شخص يدعى "PVerveer"، لم تكشف هويته ومنصبه في رسالة موجهة لكلينتون معلومات عن الناشطة اليمنية الشهيرة قائلا: "ديكستر فلينكس لديه تقرير كبير حول اليمن في نيويوركر وعن توكل كرمان، المرأة اليمنية التي كانت قائدة بين المتظاهرين في اليمن. بعد أيام قليلة زرت منزل كرمان في وسط صنعاء، وفي غرفة الجلوس كانت هناك أربع صور معلقة لأربعة أشخاص: المهاتما غاندي، مارتن لوثر كينغ، نيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون".

ولفتت هذه الرسالة إلى أن "كرمان قابلت كلينتون في يناير، قبل بدء الثورة بقليل، ومنظمتها، صحفيات بلا قيود تستلم تمويلا من الحكومة الأمريكية. وقالت (كرمان) اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية. وأضافت: (لا أريد أن أصبح وزيرة خارجية، ولكنها مثلي الأعلى)".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنها أجرت محاولات للاتصال بتوكل كرمان، للتعليق على هذه المعلومات،  لكنها لم تحصل على رد.

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