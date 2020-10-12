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إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا



تويتر

قالت النائبة بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، إن "الجمهوريين سيفقدون عقولهم تماما لو تم ترشيح امرأة مسلمة لشغل مقعد في المحكمة العليا".

وغردت إلهان، أمس الاثنين، على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لنكن واضحين بشأن هذا الأمر: إذا تم ترشيح امرأة مسلمة للمقعد، سيفقدون عقولهم بسبب خلفيتها الدينية"، في إشارة إلى الجدل القائم بشأن المحكمة العليا.

ويأتي التعليق بعد اليوم الأول من جلسات الاستماع الخاصة بترشيح القاضية إيمي كوني باريت في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

وتعتبر النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، من أوائل المسلمات المنتخبات لمجلس النواب الأمريكي في عام 2018، إلى جانب النائبة رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، من ولاية ميشيغان.

#الكونغرس الأميركي #الهان عمر #مسلمة #تويتر #مواقع التواصل الاجتماعي #ايمي باريت #مجلس الشيوخ الأمريكي

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