إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا

قالت النائبة بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، إن "الجمهوريين سيفقدون عقولهم تماما لو تم ترشيح امرأة مسلمة لشغل مقعد في المحكمة العليا".

وغردت إلهان، أمس الاثنين، على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لنكن واضحين بشأن هذا الأمر: إذا تم ترشيح امرأة مسلمة للمقعد، سيفقدون عقولهم بسبب خلفيتها الدينية"، في إشارة إلى الجدل القائم بشأن المحكمة العليا.

ويأتي التعليق بعد اليوم الأول من جلسات الاستماع الخاصة بترشيح القاضية إيمي كوني باريت في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

Let’s be clear about this: if a Muslim woman was nominated to SCOTUS you would see Republicans lose their mind about her religious background...



“Sharia law” would be trending right now.



Miss me with the pearl-clutching and all this righteous talk about religious freedom.