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عامل سعودي يرفع دعوى قضائية ضد فنانة معروفة بسبب فيديو!

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
عامل سعودي يرفع دعوى قضائية ضد فنانة معروفة بسبب فيديو!



وكالات / سما /

رفع عامل سعودي دعوى أمام محكمة جزائية في المملكة، طالب فيها بمعاقبة مطربة معروفة، بعدما وجهت له ألفاظا مسيئة عبر حسابها في "سناب شات".

ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن خلافا في العمل نشب بين الفنانة وأحد العاملين، ما دفعها إلى وصفه عبر مقطع في "سناب شات" بأنه لص، إضافة إلى قذفه بعبارات مسيئة، فتقدم العامل بدعوى ضدها في الحق الخاص.

وأكدت مصادر أن جهودا من مقربين سعت لحل النزاع وإقناع العامل بالتنازل عن دعواه، وطلب مهلة لتسوية الخصومة.

ولم يتم الكشف عن هوية الفنانة، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنها فنانة سعودية معروفة تمتهن الغناء والتمثيل، وقدمت برامج تلفزيونية وإذاعية.

وقالت المحامية نوف بنت طالب إن مقاطع السب والشتم والتلفظ عبر تطبيقات الجوال من اختصاص المحاكم الجزائية مباشرة دون الرفع للنيابة العامة كونها من دعاوى الحق الخاص، ولا يوجد سبب قانوني لتحريك الدعوى العامة.

وحذرت المحامية مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق البرامج والتطبيقات، موضحة أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة طبقا لوصف وظروف الجريمة، قائلة "للأسف، الكثير لا يدرك خطورة المصطلحات ومعناها لا سيما النساء، إذ أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرائم وسائل التواصل، وكافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، كما أن النظام شمل كل ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وفي نفس الوقت النظام لم يحدد أسماء برامج معينة بل تشمل أي برنامج يعمل عبر الإنترنت مثل تويتر وإنستغرام والواتس وسناب شات، وحتى البرامج التي ستظهر في المستقبل".

#السعودية #عامل #فنانة #سناب شات

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